Ижевск, , 10:21 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 21 мая выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых заражений в регионе выросло до 477 случаев, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Среди новых носителей вируса шестеро жителей Завьяловского района, четверо жителей Ижевска, по одному случаю — в Увинском и Селтинском районах, в также в Сарапуле и Глазове.

Полностью выздоровели 279 жителей республики, 26 — за минувшие сутки. 14 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за прошедшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе в Удмуртии утвердили «План поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19». Фактически регион с 14 мая начал смягчать ограничения, которые действуют для граждан в рамках режима повышенной готовности.

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