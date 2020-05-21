Нур-Султан, , 10:20 — REGNUM Из всех затопленных населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области Казахстана ушла вода. Об этом 21 мая написал заместитель главы региона Сакен Калкаманов на своей странице в Facebook.

По его словам, воду из Сардобинского водохранилища в Узбекистане удалось вернуть в русло каналов и коллекторов. Калкаманов добавил, что последствия наводнения ликвидировали сотрудники администрации, комитета по чрезвычайным ситуациям, казводхоза и военнослужащие МЧС Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. В результате аварии затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.

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