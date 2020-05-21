Кострома, , 10:20 — REGNUM В Костромской области увеличили интенсивность тестирования людей на наличие SARS-CoV-2. Об этом сообщает администрация региона. В четырёх лабораториях, проводящих специализированные исследования, в день обрабатываются результаты тестов 500−800 человек. Ранее жители области могли рассчитывать лишь на 250 тестов в сутки.

За прошедшие 24 часа в регионе выявлено 11 новых заражённых — в Мантурово и Буйском районе, а также в Галиче, Нерехте и Костроме. Всего в Костромской области нарастающим итогом выявлено 527 случаев коронавирусной инфекции. В больницах лечатся 48 человек, 5 из них нуждаются в ИВЛ.

За всё время эпидемии в области проведено 18 616 тестов. Биопробы берут в Централизованной клинико-диагностической лаборатории, Центре гигиены и эпидемиологии, лаборатории частного медицинского центра «Мир здоровья» и костромском центре специализированных видов медицинской помощи. Стоимость платного тестирования составляет 1600 — 1800 рублей.