Саратов, , 10:24 — REGNUM В Саратовской области 21 мая подтвердились 67 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 2139 человек. Выздоровели с начала эпидемии 639 человек, за последние сутки — 59 пациентов. С начала пандемии скончались 15 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Носителями коронавируса из числа контактных лиц являются 24 человека, двое прибыли из других территорий с признаками ОРВИ, 41 случай — из неустановленных источников заражения.

Больше всего выявили случаев наличия коронавируса среди лиц старше 60 лет — 29 человек, от 50 до 59 лет — 17 пациентов, в возрасте 40−49 лет — 12 человек, двое детей в возрасте до 14 лет. Круг контактных лиц определен, все зараженные граждане находятся под медицинским наблюдением.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 54 тыс. исследований, за сутки — 2,4 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Саратовской области проработает вопрос финансирования затрат на погребение умерших от коронавируса.

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