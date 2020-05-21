Симферополь, 21 мая 2020, 10:20 — REGNUM За сутки у 15 крымчан подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 21 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 314 положительных тестов на новую инфекцию. Режим самоизоляции в Крыму сняли 18 мая, заменив требование оставаться дома на рекомендации.
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