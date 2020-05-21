Симферополь, , 10:20 — REGNUM За сутки у 15 крымчан подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 21 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«У нас за истекшие сутки 15 человек. Десять граждан из города Саки, три в Евпатории, два в Симферополе», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 314 положительных тестов на новую инфекцию. Режим самоизоляции в Крыму сняли 18 мая, заменив требование оставаться дома на рекомендации.

Читайте развитие сюжета: Работникам крымских обсерваторов пообещали максимальную надбавку за работу