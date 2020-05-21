Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM В Екатеринбурге инспекторам ГИБДД пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить опасного водителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского управления УМВД.

Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь скрыться от инспекторов, он проезжал перекрёстки на красный свет светофора и не раз нарушал правила дорожного движения.

Полицейские прострелили автомобилю колёса. В машине ВАЗ-2109 были ещё три пассажира. Все отказались от медосвидетельствования. Граждане доставлены в дежурную часть, на всех составлены административные протоколы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области сократилось число ДТП. Это связывают с тем, что на дорогах стало меньше машин из-за «режима самоизоляции».

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