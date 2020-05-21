Пекин, , 10:11 — REGNUM В сети появился новый трейлер приключенческого боевика Naraka: Bladepoint. Его опубликовали 20 мая на официальном YouTube-канале проекта.

В ролике под названием Free Movement разработчики познакомили игроков с функцией свободного перемещения. По словам авторов проекта, в Naraka: Bladepoint персонажи геймеров смогут бегать по стенам, взбираться на любые возвышенности и парить по воздуху.

Релиз Naraka: Bladepoint на PC ожидается в 2020 году. Точная дата выхода игры пока не сообщается.

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