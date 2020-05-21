Вильнюс, 21 мая 2020, 10:03 — REGNUM Разработчики из Strategy Labs анонсировали свою новую стратегическую игру под названием Builders of Greece. Об этом 20 мая сообщила «Игромания».
В Builders of Greece игрокам предстоит построить древнегреческий город и позаботиться о процветании его жителей. Релиз проекта ожидается в конце 2021 года.
Напомним, сейчас студия Strategy Labs занимается другой стратегической игрой — Builders of Egypt. Разработчики планируют выпустить её в первом квартале 2021 года.
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