Ташкент, , 09:59 — REGNUM В Ташкенте отменили пошлину на покупку квартиры в новостройках жителями других регионов. Это следует из поправок, подписанных президентом Узбекистана, сообщили в министерстве юстиции республики.

С 20 мая в Ташкенте и Ташкентской области отменена пятипроцентная пошлина за удостоверение договора купли-продажи недвижимого имущества для граждан Узбекистана из других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, отменяющий обязательную регистрацию в Ташкенте и Ташкентской области для покупки недвижимости в этих регионах.

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