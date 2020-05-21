Берлин, , 09:54 — REGNUM За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Германии составило 745. Об этом 21 мая сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Таким образом, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на территории страны составляет 176 752 случая.

Кроме этого, уточняется, что за этот же период 57 человек скончались от COVID-19 и общее число таких смертей в Германии теперь достигло 8147.

При этом указывается, что 158 тысяч пациентов вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по всему миру коронавирус нового типа выявлен у более чем 5 млн человек.