Грозный, , 09:48 — REGNUM В Сирии состоялась очередная благотворительная акция Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Чеченский фонд оказал помощь более 12 тысячам жителей. В разных городах и районах Сирии волонтеры раздали продуктовые наборы, одежду, одеяла и другие вещи первой необходимости, сообщил 20 мая глава Чечни Рамзан Кадыров.

Помощь жителям, пострадавшим в результате боевых действий, была оказана при содействии Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Благотворительная акция будет продолжена и в дальнейшем, пообещал Рамзан Кадырова. По его словам, в праздник Ураза-Байрам получат помощь нуждающиеся семьи с детьми. Им раздадут 7000 комплектов детской одежды. ⠀