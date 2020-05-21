Приштина, , 09:53 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 21 мая сообщил, что в результате обследования 208 образцов в крае было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, при этом ещё трое пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 1003 заразившихся коронавирусом граждан Косово, 772 уже здоровы. 29 человек умерли в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Всего в Косово проведено 12 406 тестов на коронавирус.

Меры по предотвращению коронавируса, действующие в Косово, все ещё строже, чем в соседних Албании и Северной Македонии, однако с 18 мая несколько смягчены по сравнению с предыдущим периодом. Строгие предписания министерств затрудняют нормальную работу предприятий, что приводит к забастовкам.

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