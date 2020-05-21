Рейкьявик, , 09:44 — REGNUM Игроки EVE Online вскоре смогут выбирать сторону в ивенте (внутрииговое событие) Online Invasion, который представляет собой вторжение пришельцев. Об этом 21 мая сообщил журнал PC Gamer.

Разработчики объявили о старте третьей и последней главы Online Invasion, заявив, что после этого жизнь в Новом Эдеме (звёздное скопление в EVE Online) «никогда не будет прежней».

Они также сообщили, что в заключительном акте Online Invasion появятся две новые фракции, в которые смогут вступить игроки: Edencom (объединенные силы империй людей) и Triglavian Collective (пришельцы).

Обе стороны получат новое оружие и новые средства защиты, разработчики выложили в сеть демонстрационный ролик.

Напомним, перва глава ивента Online Invasion стартовала в EVE Online в мае 2019 года. Вторую разработчики запустили в ноябре 2019-го.

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