Москва, , 09:44 — REGNUM В ближайшие три дня в Москву и ряд других регионов центральной части европейской территории РФ вернется апрельская погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Глубокий циклон обусловил перенос очень холодных воздушных масс из приполярных районов в центр Европейской России», — цитирует его ТАСС.

По его словам, температура будет ниже нормы на 6−7 градусов из-за прихода холодных воздушных масс из приполярных районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнюю неделю в Московском регионе наблюдается похолодание, в отдельных районах в ночные часы фиксируются заморозки до — 2 градусов.

Ранее зампредседателя комиссии Общественной палаты Москвы по вопросам ЖКХ Сергей Ладочкин заявил, что подача тепла в жилые дома в столице может быть возобновлена, если среднесуточная температура воздуха продержится ниже +8 градусов в течение пяти дней.

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