Тамбов, , 09:43 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщил 21 мая региональный оперштаб.

В числе новых выявленных носителей коронавируса шесть детей в возрасте от года до 16 лет, возраст взрослых — от 24 до 78 лет.

Всего в регионе на 21 мая подтверждено 2 тыс. 238 случаев заражения коронавирусом. 677 человек выздоровели. Шесть пациентов скончались. В больницах остаются 508 человек, в том числе 342 с подтверждённым заражением, у 210 человек диагноз «пневмония».