Нью-Дели, , 09:45 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Индии за последние сутки составляет свыше 5,6 тысячи, число инфицированных достигло 112 359 человек. Об этом 21 мая сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Также уточняется, что за этот же период в стране от COVID-19 умерли 132 пациента и общее число летальных исходов составляет 3435. При этом за минувшие 24 часа 3002 пациента вылечилось от нового заболевания, количество выздоровевших достигло 45 299 человек.

Кроме этого, согласно данным индийского ведомства, в настоящее время в стране проходят лечение 63 624 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине выявлено 19 706 случаев заражения коронавирусом, из них 476 — за минувшие сутки.