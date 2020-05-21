Чита, , 09:39 — REGNUM Забайкальские власти обнародовали итоги проверок учреждений социальной сферы — детских стационарных учреждений, пансионатов для людей старшего поколения и лечебных учреждений в Забайкальском, Краснокаменском, Борзинском, Оловяннинском, Могойтуйском районах. По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой, которые сегодня, 21 мая, цитирует официальный сайт региона, выяснилось, что в ряде лечебных учреждений пренебрегают санитарными нормами и правилами.

«Необходимо надлежащим образом организовать утренние фильтры, как для медицинских работников, так и для пациентов, а также соблюдать социальную дистанцию среди посетителей поликлиник, ожидающих приема врача», — сказала вице-премьер.

Также Аягма Ванчикова отметила, что жителями населенных пунктов, где она уже побывала, не соблюдается масочный режим, в том числе людьми пожилого возраста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале мая заражение SARS-CoV-2 подтверждено у 20 пациентов пансионата «Яснинский» Оловяннинского района Забайкальского края.

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На днях жёсткие карантинные мероприятия пришлось вводить в Забайкальском краевом онкологическом диспансере. Это произошло после того, как выяснилось, что по меньшей мере у 66 человек из 364 подтверждены положительные тесты на SARS-CoV-2.

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