Барнаул, , 09:28 — REGNUM Инициативу о необходимости смягчения условий выхода на пенсию, которая, вероятно, входит в план по восстановлению экономики, разработанный Минэкономразвития, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

« Если эта инициатива будет реализована, то она, безусловно, окажется весомой мерой социальной поддержки наиболее уязвимой возрастной группы населения. В настоящее время в связи с кризисной ситуацией в экономике отмечается повсеместное снижение уровня жизни, прежде всего — среди трудоспособного населения, связанное со снижением доходов и потерей работы. Такая мера обеспечит достаточно широкой прослойке населения небольшой, но стабильный доход, а в масштабах государства будет способствовать снижению закономерно развивающегося в период кризиса социального напряжения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» сообщили, что в правительстве России обсуждаютсмягчение условий для выхода на досрочную пенсию. Это может стать одной из мер для восстановления экономики после кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве России обсуждают условия для выхода на досрочную пенсию