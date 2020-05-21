Барнаул, 21 мая 2020, 09:28 — REGNUM Инициативу о необходимости смягчения условий выхода на пенсию, которая, вероятно, входит в план по восстановлению экономики, разработанный Минэкономразвития, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» сообщили, что в правительстве России обсуждаютсмягчение условий для выхода на досрочную пенсию. Это может стать одной из мер для восстановления экономики после кризиса.
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