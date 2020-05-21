Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Нынешней осенью или зимой на территории США возможна новая вспышка распространения коронавирусной инфекции, что может способствовать введению в стране еще одного режима самоизоляции. С таким мнением 21 мая выступил глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд в интервью газете The Financial Times.

По мнению главы ЦКПЗ США, стране необходимо ввести быстрое наращивание потенциала для отслеживания заболеваний для того, чтобы не попасть в очередной кризис здравоохранения, так как вторая волна распространения коронавирусной инфекции может совпасть с сезонными заболеваниями гриппом.

«Сбылись наши опасения по поводу того, что коронавирус, как и грипп, распространится в Южном полушарии, и посмотрите, что происходит сейчас в Бразилии», — заявил он, добавив, что после этого новое заболевание вновь «переместится на север».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) Яп ван Диссел, выступая 20 мая на слушаниях в нижней палате парламента, сообщил о снижении интенсивности заражений коронавирусом в стране.