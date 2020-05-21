Владивосток, , 09:10 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил ветеранов флота, воинов-тихоокеанцев, офицеров, мичманов, стар­шин и матросов с Днём Краснознаменного Тихоокеанского флота.

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«Сегодня ТОФ — это лучший флот военно-морских сил России, способный эффективно и качественно решать возложенные на него задачи. По итогам 2019 года тихоокеанцы взяли 19 призов главнокомандующего Военно-морского флота России и в третий раз подряд стали лидерами боевой подготовки», — отметил в своём поздравлении Олег Кожемяко.

Глава Приморского края добавил, что тихоокеанцы успешно осваивают новейшие ракетно-ядерное оружие и боевую технику. Флот пополнится 15 новыми боевыми кораблями и судами. Специально для ТОФ строится шесть больших подводных лодок — носителей крылатых ракет.

Боевую готовность флот поддерживает не только современным вооружением, но и систематическими военно-морскими учениями, в том числе международными — с участием морских сил Китая, Японии, Вьетнама и других стран АТР.

«Воины-тихоокеанцы стоят на страже безопасности и национальных интересов России не только на Дальнем Востоке, но и во всем Тихом океане. Корабли ТОФ несут боевую службу в самых дальних морях — от Арктики до Антарктики. Присутствие России наши военные моряки обозначили даже на дне Марианской впадины, где во время испытаний подводного аппарата «Витязь-Д» на глубине 11 тысяч метров был установлен вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Кожемяко.

Глава региона поблагодарил тихоокеанцев за службу, пожелал здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Тихоокеанский флот ВМФ РФ отмечает 289-летие со дня своего образования.