Стокгольм, , 09:11 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что только вакцина по-настоящему может остановить распространение коронавирусной инфекции. Все остальные меры, по словам специалиста, являются «мифом». Об этом 20 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Выработка так называемого «стадного иммунитета» уже давно является визитной карточкой стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом, хотя шведские чиновники и ответственные медики заявляют, что такая трактовка мер властей является неправильной. Теперь же государственный эпидемиолог открыто заявляет, что все, кто полагал, что стадный иммунитет сможет победить коронавирус, совершенно неправы и полагаются на «миф».

»Выработки иммунитета, который полностью остановит инфекцию, не произойдет. Нет причин верить этому. Что может дать иммунитет у населения, так это то, что он сдержит распространение инфекции, чтобы ослабить давление на систему здравоохранения и другие службы, и, возможно, позволит нам снять некоторые ограничения, соблюдение которых требуется от общества. Но инфекция никуда не исчезнет. Стадный иммунитет, при котором вы полностью выталкиваете инфекцию, можно получить, только при сочетании его с вакциной», — пояснил Тегнелл.