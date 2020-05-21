Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Более раннее введение карантинных мер в США позволило бы предотвратить более 50 тыс. смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на исследование учёных из Колумбийского университета.

Группа специалистов под руководством инфекциониста Джеффри Шэймана создала компьютерную модель, посредством которой, как считают учёные, можно оценить эффект от объявленных руководством страны противоэпидемических мер.

К 3 мая в США было зафиксировано 65 307 смертей среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Если бы ограничения ввели на неделю раньше, смертей к этому же дню было бы на 36 тыс. меньше. При введении ограничений на две недели раньше, можно было бы избежать 54 тыс. смертей.

По словам Шэймана, большое значение для снижения смертности при эпидемии имеет небольшой промежуток времени на этапе, когда количество заражений растёт. Его группа также предостерегла американские власти от спешки с отменой ограничительных мер. Это может вызвать резкое увеличение количества смертей, полагают учёные.

Как сообщало ИА REGNUM, в США коронавирус был выявлен у более чем 1,55 млн человек. Скончались более 93 тыс. человек.

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