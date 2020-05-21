Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Разработчики Fortnite сообщили, что принесёт в многопользовательский шутер (игра, вкоторой сделан на применении огнестрельного оружия) дополнение 12.60. Об этом 21 мая написал журнал PC Gamer.

Стало известно, что пользователи ПК получат доступ к функции автоприцеливания (Aim Assist), также в игре появятся новый ивент (внутриигровое событие) Agency Storm и новый режим с ограниченным временем Spy Games. Разработчики также сообщили, что исправили ошибку, связанную с глайдером Dragacorn.

Ранее геймеры заметили, что в Fortnite стали появляться облака над Агентством в центре карты. Некоторые предположили, что погодные аномалии могут намекать на грядущие изменения.

https://twitter.com/FNBRHQ/status/1263022496510509056

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: в PlayerUnknown’s Battlegrounds появились боты и рейтинговые матчи