Амстердам, , 08:39 — REGNUM В нидерландских домах престарелых у 7.900 человек выявлено заражение коронавирусом. Из них около 2.500 человек скончалось. Об этом в письме нижней палате парламента 20 мая сообщил министр здравоохранения Уго де Йонге. Ещё в 4.550 случаях существует подозрение на заражение коронавирусом, однако в этих случаях не проводилось соответствующих тестов.

Смертность от вируса COVID-19 среди обитателей домов престарелых, таким образом, составляет около 2% от их общего числа.

В настоящий момент снижение количества заражений наблюдается и в домах престарелых.