Париж, , 08:37 — REGNUM Согласно опросу, проведенному институтом Elabe, 55% опрошенных жителей Франции выступают против проведения второго тура муниципальных выборов в июне, передает BFM TV.

Кроме того, 66% опрошенных считают, что кризис в области здравоохранения, связанный с пандемией, был плохо урегулирован исполнительной властью, полагая, что проблемы можно было бы избежать. 33% респондентов ответили наоборот, что «кризис преодолен как можно лучше с учетом обстоятельств».

В частности, 37% опрошенных считают, что президент Франции Эммануэль Макрон оправдал ситуацию во время кризиса в области здравоохранения.

Опрос был проведен онлайн 19 и 20 мая 2020 года среди более тысячи человек, представляющих население Франции в возрасте от 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур муниципальных выборов во Франции состоялся 15 марта 2020 года, за два дня до введения режима изоляции. Второй тур выборов был отложен из-за эпидемии. В настоящее время однозначного решения по переносу выборов нет, однако в качестве наиболее вероятных сроков называют июнь 2020 года или январь 2021 года.

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