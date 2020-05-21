Орск, Оренбургская область, , 08:33 — REGNUM В Оренбургской области глава Орска Василий Козупица заявил в Instagram, что ситуация с коронавирусом в городе вызывает тревогу. За последнюю неделю выявлено 33 носителя SARS-CoV-2, выявить источник заражения становится все труднее. Если жители будут игнорировать правила режима самоизоляции, то муниципалитет закроют на карантин.

Он привел примеры случаев, когда население не соблюдает режим самоизоляции, и последствия таких действий. Так, 9 мая на одном из садовых участков собралась группа из 20 человек, чтобы отпраздновать день рождения. В результате семья из четырех человек госпитализирована: родители — с двухсторонней пневмонией, дети — с признаками ОРЗ. У одного пациента подтвержден коронавирус. Остальные анализы еще в работе.

Десять жителей Орска поехали в Домбаровский район на похороны. Мероприятие собрало в общей сложности 31 человека. В настоящее время четверо участников церемонии прощания с усопшим в больнице. Поселок закрыт на карантин.

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Выявлен факт регулярного посещения носителями коронавируса одного и того же магазина, где покупатели не используют средства индивидуальной защиты.

С учетом того, как развивается ситуация в Орске, приняты решения. В адрес председателей садовых товариществ направлены предостережения о запрете собираться на садовых участках большими группами. Под запретом массовые прощания с умершими. По объектам торговли ежедневно начнут проводить рейды. Покупателей и продавцов без масок и перчаток будут привлекать к административной ответственности.

«При этом, наша задача не наказать, а донести до каждого всю серьезность ситуации. Прекрасно понимаю, что вы устали. Но если игнорировать правила безопасности, то ситуация с вирусом будет только усугубляться. Город будет закрыт на карантин!», — заявил Василий Козупица.

По данным карты распространения COVID-19 в регионе, в городе Орска на утро 21 мая зафиксировано 117 носителей SARS-CoV-2. Муниципалитет занимает второе место по числу выявленных зараженных граждан после Оренбурга.