Пекин, , 08:34 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая было выявлено два новых случая заражения SARS-CoV-2 и 31 носитель коронавируса без симптомов. Об этом 21 мая сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что один из двух случаев является локальным и зафиксирован в Шанхае, второй — ввозной в провинции Гуандун.

Отмечается, что общее число инфицированных коронавирусом в Китае теперь достигло 82 967 случаев.

При этом за этот же период не было зарегистрировано смертей от COVID-19 и их общее число по-прежнему составляет 4 634 человек.

Кроме этого, за сутки от нового заболевания выздоровело 5 пациентов и общее число вылечившихся теперь стало 78 249 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Нидерландов намерено в ближайшие три месяца выделить дополнительные 13 миллиардов евро на второй пакет мер поддержки предприятий, пострадавших от кризиса, связанного с пандемией коронавируса.