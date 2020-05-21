Кызыл, , 08:28 — REGNUM В Туве число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло сразу на 79. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, общее количество подтверждённых случаев достигло 530.

Как отмечается, новые случаи выявлены в ходе обследования контактных лиц в компании «Тардан Голд», а также в очагах в Республиканской больнице №1, на рынке «Элбек», в селе Межегей. Кроме того, диагноз подтвердился у прибывших из Санкт-Петербурга и Москвы.

«В компании «Тардан Голд» первый заболевший уже выписан с выздоровлением. Среди его контактных лиц выявлено еще 16 человек, для которых созданы условия для изоляции на территории предприятия», — добавили в управлении.

Ранее сообщалось о том, что территория предприятия закрыта. Для лечения заражённых сюда был командирован врач Каа-Хемской больницы.

К настоящему времени успешно завершили лечение в республике и выписаны из больниц 63 человека. В активной форме заболевания находится 466 человек, в том числе шесть беременных женщин.

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