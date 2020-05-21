Владивосток, , 08:25 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки увеличилось на 49 человек и возросло до 1 495. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.

«С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморском крае — 1495», — говорится в сообщении и уточняется, что пятую часть из этого количества (313 человек) составляют люди старшего поколения.

Также сообщается, что за последние 24 часа в регионе 27 человек вылечились от COVID-19 и теперь общее число выздоровевших от нового заболевания составляет 514 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алтайском крае за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.