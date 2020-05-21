Пермь, , 07:36 — REGNUM В Октябрьском районе Пермского края школьников более 40 деревень и сел перевели на дистанционное обучение посредством электронных средств при том, что населенные пункты находятся вне зоны покрытия сотовой связью либо широкополосным доступом в интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, в деревне Новопетровка при отсутствии полноценного интернет-соединения обучение организовали посредством электронных средств. Только после 28 апреля по решению директора Щучье-Озерской средней школы учеников обеспечили учебными материалами на бумажных носителях, назначены ответственные лица за их прием и передачу.

Кроме того, при выбранном формате обучения детей школы не всегда учитывают имущественное положение семей. Так, в одной из многодетных семей, где воспитывается пять детей школьного возраста, имелся только один на всех смартфон. В другой семье дети обращались к знакомым с просьбой дать им на время в пользование телефон.

Прокурор внес представление главе администрации Октябрьского городского округа и потребовал принять меры организационного характера.

В Частинском районе 251 школьник не имел возможности пользоваться услугами интернета и сотовой связи. Только после вмешательства учеников начали обеспечивать учебными материалами на бумажных носителях.

В настоящее время прокуратура проводит проверки исполнения законодательства о развитии связи и доступа в интернет в населенных пунктах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Новопетровка оказалась в центре внимания в связи с появившейся информацией о том, что школьники вынуждены залезать на телевышку для отправки домашних заданий. Врио губернатора региона Дмитрий Махонин поручил краевому министерству информационного развития и связи (МИРС) обеспечить деревню связью и интернетом.

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