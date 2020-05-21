Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Генеральный директор Sony Кэнъитиро Ёсида заявил, что новая консоль PlayStation 5 будет в 100 раз быстрее, чем её предшественник. Об этом 20 мая сообщил портал Screen Rant.

Он сказал это на собрании Sony, посвящённом обсуждению стратегии корпорации. Ёсида отметил, что PlayStation 5 совершит революцию в игровом процессе, поскольку благодаря SSD-накопителю консоли геймеры «смогут перемещаться по огромным игровым мирам практически мгновенно».

Ранее инсайдеры сообщили, что Sony готовится представить новую линейку игр для PS5. Ожидается, что с этим анонсом компания выступит в июне 2020 года.

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