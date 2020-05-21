Токио, , 06:49 — REGNUM Власти Японии намерены ослабить ограничения, предусмотренные введенным из-за распространения коронавируса нового типа режимом чрезвычайной ситуации в стране, для префектур Осака, Киото и Хёго, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет окончательное решение после консультаций со своими советниками. Предполагается, что ограничения также могут ослабить в Токио и Хоккайдо. В таком случае режим ЧС продолжит действовать всего лишь в пяти префектурах из 47.

«Мы считаем, что приемлемо отменить режим чрезвычайной ситуации в Киото, Осаке и Хёго», — заявил министр экономического возрождения Японии Ясутоси Нисимура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов Японии зафиксировало рекордное за 10 лет падение объемов экспорта страны из-за пандемии коронавируса. Отмечалось, что это падение является рекордным со времен мирового финансового кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Показатели экспорта Японии рекордно упали из-за коронавируса