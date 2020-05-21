Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Число носителей вируса SARS-CoV-2 в мире вплотную приблизилось к отметке в 5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным на 06:30 мск 21 мая, за весь период пандемии новой коронавирусной инфекции коронавирус был подтверждён у 4 996 472 человек. При этом 328 115 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, умерли.

Лидерство в печальной статистике по-прежнему сохраняют США, с цифрами 1 551 853 заразившихся и 93 439 умерших.

По данным университета, к настоящему моменту у России, закрепившейся на втором месте, 308 705 случаев инфицирования и 2972 умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошедшие сутки в мире было выявлено 113 тысяч случаев COVID-19 — это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии коронавируса.

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