Сеул, , 06:31 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 11 122. Также с начала пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 10 135 человек.

Отмечается, что десять из 12 выявленных случаев связаны с локальной передачей инфекции, еще два случая — «импортные».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Соединенные Штаты отменили совместные военные учения с Южной Кореей из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Отмечалось, что проведение учений было запланировано в середине апреля, однако из-за пандемии его пришлось отложить.

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