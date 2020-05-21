Южно-Сахалинск, , 06:17 — REGNUM В сахалинском городе Макаров детское отделение аварийной больницы разместят в туалете. Минздрав высвобождает территории под инфекционное отделение, которое также является аварийным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В редакцию ИА REGNUM обратилась группа жителей Макарова. Люди возмущены действиями минздрава Сахалинской области.

«21 мая в хирургическом отделении ЦРБ Макарова будут переделывать туалеты под инфекционное отделение. А под детское отделение будет переделан туалет терапии! Туалет! Автор этой «замечательной» идеи — замминистра здравоохранения области Дмитрий Гарцев. Он лично указывал вельможным пальцем, в больничном туалете, где и что разместить. У нас вопрос, всего один, к губернатору Сахалина Валерию Лимаренко, министру здравоохранения Владимиру Ющуку и, конечно, Дмитрию Гарцеву: а где лечатся ваши дети? Тоже в больничных туалетах? Зданию ЦРБ в Макарове 51 год! В нём ни разу не делали ремонта! В результате действий минздрава области отделения больницы останутся без ванн! А в терапии в данный момент находятся семь лежачих больных. Пациентам предлагается, всем, пользоваться одним служебным туалетом! Там каморка метр на метр! Больным людям не оставляют ни ванны, ни душа! Зато у чиновников зарплаты огромные, сотни тысяч. А дети в Макарове и в туалете полежат — полечатся!», — рассказала общественница из МакароваФранческа Поларшинова.

Профсоюзный комитет Макаровской ЦРБ направил обращение губернатору Сахалина Валерию Лимаренко, напомнив ему о его же предвыборном обещании.

«Уважаемый Валерий Игоревич! Во время встречи с профсоюзом больницы вам был задан вопрос о строительстве нового корпуса ЦРБ в Макарове. Вами был дан утвердительный ответ — строительство запланировано на 2022 год. Однако позже, при встрече с замминистра здравоохранения области Гарцевым мы услышали, что никакого строительства в Макарове не будет. А будет капитальный ремонт — согласно распоряжению прокурора Макаровского района, в течение двух месяцев необходимо расселить инфекционное отделение, которое находится в аварийном состоянии», — говорится в обращении к губернатору Сахалина.

По словам общественников, ответа от Валерия Лимаренко они не получили.

Медики, между тем, бьют тревогу: запланированный минздравом перенос инфекционного и детского отделения приведёт к грубейшим нарушениям санитарных норм, что особенно опасно в период пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦРБ в городе Макаров Сахалинской области давно стала поводом для жалоб местных жителей в различные инстанции. Жительница Макарова обращалась в ИА REGNUM с жалобой на то, что её, беременную, с кровотечением, не только не забрала скорая помощь, которая там по ночам не работала, но даже не пустили в больницу — дверь оказалась закрытой. Истекающей кровью беременной женщине пришлось ждать утра и ехать на поезде в Южно-Сахалинск. Женщину спасли, но ребёнка она потеряла. Жители неоднократно обращались к властям области с просьбой построить им новую больницу, поскольку ЦРБ разваливается на глазах. В 2018 году власти услышали просьбы макаровцев и «осчастливили» их сообщением о том, что им построят новый морг.