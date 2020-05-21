Улан-Удэ, , 05:31 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1090. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев.

В частности, 8 случаев выявлено из очага в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, хирургический корпус которого был закрыт на карантин 19 мая. 5 случаев связаны с очагом в Кижингинском районе, 3 — в Баунтовском.

К настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровление 444 человека. В стационарах остаётся 461 пациент, 17 из которых находятся в реанимации. В пансионатах размещены 179 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в десяти в обсерваторах, где находится 362 человека, будет усилена охрана. Решение было принято после инцидента с нападением пациентов на работников, которым пришлось убегать в тяжёлых защитных костюмах.

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