Мехико, , 05:24 — REGNUM Число подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Мексике увеличилось на 424 и достигло 6090, заявил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа 20 мая в ходе брифинга.

При этом количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране выросло за последние сутки на 2248 и составило 56 594.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая министр здравоохранения Мексики Хорхе Алкосер заявил, что препарат ремдисивир показал положительный эффект при попытке лечения COVID-19.

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