Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Сотрудники американской финансовой корпорации Mastercard смогут продолжить работать в удалённом режиме из дома до создания вакцины от нового коронавируса, заявил директор Mastercard по кадровым вопросам Майкл Фраккаро. Об этом 20 мая сообщает агентство Reuters.

Он предполагает, что в подразделениях Mastercard по всему миру в ближайшие месяцы большинство сотрудников предпочтут работать из дома.

«И мы нормально к этому относимся. Мы одобряем этот выбор», — сказал Фраккаро.

По его словам, в настоящее время из приблизительно 20 тыс. сотрудников компании, до 90% работают удалённо, из дома. В офисах больше сотрудников могут начать работать, когда «будет вакцина, а люди почувствуют, что вернуться будет безопасно».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте международная платежная система Mastercard предложила российским банкам решение, позволяющее оставить в обороте карты с истекшим сроком годности. Благодаря этому, клиентам не придётся посещать офис кредитного учреждения для переоформления.

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