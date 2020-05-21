Куньмин, Китай, , 04:35 — REGNUM Еще 31 регион уездного уровня провинции Юньнань был выведен из нищеты в рамках кампании по искоренению бедности до конца 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Правительство провинции официально подтвердило, что 31 регион уездного уровня был вычеркнут из списка нищих, сообщили и в провинциальной канцелярии по борьбе с бедностью.

Юньнань сейчас является главным полем битвы с бедностью в Китае. С 2015 года более 6,14 млн бедняков было выведено из нищеты, а доля бедности в регионе снизилась с 17,09% на конец 2014 года до 1,32% на конце 2019 года.

На текущий момент в провинции уже 79 из 88 нищих уездов были выведены из бедности. Юньнань запустила 100-дневную кампанию против бедности в этом году, направленную на полное ее искоренения.