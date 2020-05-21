Пекин, , 03:37 — REGNUM Министерство общественной безопасности КНР обеспокоилось ростом цен защитных мотоциклетных шлемов на ряде предприятий и площадок электронной торговли, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

В министерстве сообщили, что оно проинструктировала органы общественный безопасности по всей стране о необходимости координации мер по рыночной регуляции, дабы выявить нечистых на руку ценовых спекулянтов.

Данный шаг последовал после того, как министерство запустила кампанию, в рамках которой все владельцы мотоциклов и электровелосипедов обязаны носить защитные шлемы, в то время как пассажиры и автомобилисты должны пристегиваться ремнями безопасности.

Начиная с 1 июня вождение мотоцикла без надетого шлема или вождение автомобиля в не пристегнутом виде будет караться по закону. Водители электрических велосипедов также должны носить шлемы. Это привело к резкому взлету цен на шлемы, что вызывало интерес органов правопорядка. Теперь все виновные будут выявлены и наказаны.