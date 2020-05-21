Тунис, , 03:00 — REGNUM Кризис, в котором оказался Тунис из-за пандемии нового коронавируса, успешно преодолен, заявил тунисский премьер-министр Ильяс Фахфах 20 мая в ходе телеобращения к гражданам страны.

Он подчеркнул, что позитивную роль в этом сыграли как превентивные действия правительства, так и работа медиков, гражданских активистов и волонтеров, которым он выразил благодарность. Фарфах также отметил содействие со стороны обычных граждан.

Премьер-министр добавил, что считает пандемию «одним из крупнейших глобальных кризисов со времен Второй мировой войны».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Тунисе были возобновили работу крупные торговые центры и рынки.

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