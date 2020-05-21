Бразилиа, , 02:39 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось за сутки почти на 20 тысяч и составило 291 579, сообщается на странице в Twitter бразильского министерства здравоохранения.

Также за истекшие 24 часа в стране от COVID-19 скончалось888 пациентов. Общее количество летальных исходов при данном заболевании достигло 291 579. Еще 116 683 человека выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая власти Бразилии объявили о переносе проведения госэкзамена для выпускников школ на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

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