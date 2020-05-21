Кейптаун, , 02:19 — REGNUM Первый случай гибели новорожденного с заболеванием COVID-19 зарегистрировали в ЮАР, 20 мая сообщается на сайте министерства здравоохранения государства о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что у матери младенца, как и у него самого, было выявлено заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Сразу после рождения ребенку потребовалась искусственная вентиляция легких. Через два дня он скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно о том, что в ЮАР число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 18 003.

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