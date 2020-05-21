Париж, , 02:02 — REGNUM Второй тур муниципальных выборов во Франции могут перенести на январь 2021 года, заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп на встрече с представителями политических партий, сообщает Agence France-Presse.

При этом Филипп подчеркнул, что выступает против проведения выборов в сентябре. По его словам, неразумно совмещать начало учебного года и проведение голосования. Пока однозначного решения по переносу выборов нет, однако агентство называет в качестве наиболее вероятных сроков июнь 2020 года или январь 20 201 года.

При этом источники агентства утверждают, что Филипп не хочет переносить выборы на 2021 год. Ожидается, что доклад о возможном переносе голосования будет представлен на текущей неделе в парламенте Франции.