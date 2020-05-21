Нанкин, Китай, , 01:47 — REGNUM Полиция провинции Цзянсу на востоке Китая схватила четырех подозреваемых за контрабанду в общей сложности 1038 тонн зубов кашалота и изделий из них, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

После получения наводки в июне прошлого года, правоохранители заинтересовались мужчиной по фамилии Шэн из города Чжанцзяган, который подозреваемся в контрабанде партий продукции из находящихся под защитой животных. После обыска в его доме, было изъято 3,5 кг осколков слоновой кости и 2,7 кг изделий из зубов кашалота.

Дальнейшее расследование вскрыло еще троих подозреваемых, а также их каналы покупки и сбыта, в рамках которых было приобретено или реализовано 1038 тонн контрабандных зубов кашалота. Расследование продолжается.