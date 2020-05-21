Наньнин, Китай, , 01:37 — REGNUM Застрявший в прибрежных водах Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая кит, был спасен вы отпущен в открытые воды, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Застрявшее морское млекопитающее, по мнению экспертов, было гриндой, который впервые был зафиксирован во внутреннем порту города Бэйхай, сообщил владелец ресторана морепродуктов Ву Цзяньмин.

«Глядя на море с берега, я увидел черную тень среди рыбацких лодок. Оказалось, что это был маленький кит», — сообщи Ву.

По его словам, много лодок было пришвартовано в порту во время рыбацкого межсезонья, в связи с чем ему было легко пораниться о винты или веревки. Местные рыбаки добровольно вызывались помочь киту.

На место прибыли также и эксперты из центра спасения диких животных. После изучения ситуации, эксперты пришли к выводу, что перед ними гринда весом 150 кг и длиной 2,75 метра. Кита удалось освободить и отпустить в море.