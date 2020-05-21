Тегеран, , 08:34 — REGNUM 20 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 64 иранца умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 7183. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он также заявил, что 98,808 человек из общего числа 126 949 инфицированных коронавирусом (COVID-19) выжили и выздоровели, при этом общее число погибших достигло 7183. По его словам, за последние сутки было выявлено 2346 новых случаев заражения.

Иранский чиновник отметил, что 2735 человек в настоящий момент находятся в критическом состоянии. Он добавил, что на сегодняшний день в Иране проведено 731 213 тестирований на выявление COVID-19.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.