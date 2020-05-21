Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Прием лекарственного противомалярийного препарата гидроксихлорохин (плаквенил) для профилактики заражения новым коронавирусом намерен завершить президент США Дональд Трамп. Об этом он 20 мая рассказал журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, это произойдет «через день или два».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Дональд Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики заражения коронавирусом.

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