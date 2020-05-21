Бразилиа, , 00:31 — REGNUM Проведение государственного экзамена для выпускников бразильских школ было перенесено на более поздний срок из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу нового типа в Бразилии, сообщает пресс-служба Национального института исследований в области образования.

«Inep и министерство образования приняли решение о переносе экзаменов, как в электронном виде, так и в традиционной форме», — говорится в сообщении.

Пока новые даты проведения госэкзамена не названы. По предварительным данным, срок перенесен на 30−60 дней от ранее запланированного.

Как сообщало ИА REGNUM, к 20 мая число зараженных коронавирусом нового типа в Бразилии достигло 271 628. Также с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончался 17 971 человек.

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