Женева, Швейцария, , 23:46 — REGNUM За прошедшие сутки в мире были выявлены 113 тысяч случаев COVID-19 — это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 4,95 млн и вплотную приблизилось к пяти миллионам.

С момента начала пандемии выздоровели 1,72 млн человек.

Всего в мире от последствий коронавируса скончались 326 тысяч человек.